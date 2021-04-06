تقرير تونسي: الشعباني يفكر في إراحة ثلاثي الترجي أمام المولودية خوفا من الإيقاف

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 18:14

كتب : FilGoal

الترجي

يفكر معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي في عدم الدفع بثلاثة لاعبين من فريقه أمام مولودية الجزائر خوفا من حصولهم على الإنذار الثاني.

ويستعد الترجي لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

وذكر موقع فوت 24 التونسي أن معين الشعباني المدير الفني للترجي يفكر في عدم الدفع بكل من حمدي النقاز، بالإضافة إلى ثنائي الوسط الأساسي محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي خوفا من حصولهم على الإنذار الثاني.

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وحصل كل لاعب من الثلاثي السابق على إنذار خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويخشى الشعلالي غياب أي منهم في دور الـ8 للإيقاف.

كذلك أكد الموقع التونسي غياب المدافع الأساسي محمد علي اليعقوبي عن مواجهة المولودية بعدما حصل على الإنذار الثاني في لقاء تونجيث السنغالي السابق.

ويلعب الزمالك ضد تونجيث السنغالي يوم السبت في نفس موعد مباراة الترجي والمولودية في رادس.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث، مع انتصار الترجي على المولودية من أجل ضمان التأهل لدور الـ8.

الترجي الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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