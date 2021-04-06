فحص طبي جديد لـ حمدي فتحي

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 17:48

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - حمدي فتحي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عن مستجدات إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "حمدي سيخضع لفحص طبي تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له الجراحة للتعرف على آخر مستجدات إصابته ومدى التئام موضع الجراحة".

وأضاف "بناء على نتيجة الفحص الطبي يتحدد موعد بداية تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج العلاجي والتأهيلي له".

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وكان حمدي فتحي أجرى جراحة في الكوع مؤخرا لعلاج كسر في عظمة الكعبرة تعرض له خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد كينيا.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي قبل أيام غياب حمدي فتحي عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

الأهلي حمدي فتحي
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