الأهلي يواجه سيمبا بملعب الأهلي we السلام

يحتضن ملعب الأهلي we السلام مباراة الفريق الأحمر ضد سيمبا في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا في الجولة الأخيرة من مجموعات الأبطال مساء الجمعة المقبل.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الفريق الأحمر سيلعب مباراة سيمبا على ملعب الأهلي we السلام بدلا من ستاد القاهرة الدولي.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، عقب العودة من السودان.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين تحدث فيها عن بعض الجوانب الفنية بهدف تصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.

وحسم الأهلي تأهله رسميا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.