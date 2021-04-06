الأهلي يواجه سيمبا بملعب الأهلي we السلام

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 17:10

كتب : FilGoal

الأهلي ضد فيتا كلوب

يحتضن ملعب الأهلي we السلام مباراة الفريق الأحمر ضد سيمبا في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا في الجولة الأخيرة من مجموعات الأبطال مساء الجمعة المقبل.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الفريق الأحمر سيلعب مباراة سيمبا على ملعب الأهلي we السلام بدلا من ستاد القاهرة الدولي.

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واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، عقب العودة من السودان.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين تحدث فيها عن بعض الجوانب الفنية بهدف تصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.

وحسم الأهلي تأهله رسميا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

الأهلي سيمبا دوري أبطال إفريقيا
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