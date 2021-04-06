#ليلة_الأبطال - مؤتمر فليك: نهائي الموسم الماضي لن يكون له تأثير على مباراة باريس.. وجنابري قد يغيب

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 17:05

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

كشف هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ احتمال غياب سيرج جنابري جناح الفريق عن مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مؤتمره الصحفي: "مارك روكا أصيب يوم الأحد لذلك سوف يغيب عن مباراة غدا ضد باريس سان جيرمان".

واستدرك "فيما يعاني جنابري يعاني من التهاب في الحلق ومن المحتمل أن يغيب أيضا".

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وتابع "سأرى إذا كان الجميع لائقا بما يكفي للبدء، واللاعبون الذين كانوا على أرض الملعب في التدريبات اليوم سيكونون في الملعب غدا".

وأكمل "أحيانا يكون لديك شعور داخلي تجاه التشكيلة أيضا، لذلك أريد تركها مفتوحة في الوقت الحالي".

وقلل فليك من تأثير فوز بايرن على باريس الموسم الماضي في نهائي دوري الأبطال على نتيجة مباراة غدا.

وأوضح "نهائي الموسم الماضي ليس له أهمية بالنسبة لنا، إنها مباراة جديدة ضد فريق مختلف لأن باريس لديه مدرب جديد، ونريد الفوز والذهاب إلى نصف النهائي".

وأتم "لديهم دفاع مستقر وحارس مرمى جيد للغاية ولديهم الكثير من الكفاءة في الهجوم".

ويلعب بايرن ضد باريس سان جيرمان غدا الأربعاء، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا بملعب أليانز أرينا.

سان جيرمان بايرن
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