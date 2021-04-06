جوارديولا: جوندوجان يستحق كل هذه الإشادة

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن لاعبه إلكاي جوندوجان يستحق تماما الإشادة الواسعة التي يتلقاها هذا الموسم.

ويلعب جوندوجان يوم الثلاثاء مباراته الأولى ضد فريقه السابق بروسيا دورتموند منذ مغادرة الفريق الألماني للانضمام إلى سيتي في عام 2016.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "جوندوجان يستحق هذا الدور القيادي من خلال ما يقوم به على أرض الملعب".

وأضاف "أنا سعيد بالإشادة التي يحصل عليها الآن لأنه يسجل بالفعل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة".

الدولي الألماني يتصدر حاليا قائمة هدافي الفريق السماوي برصيد 16 هدفا في جميع المسابقات.

وواصل "أنا أعرف كيف كان يتصرف جوندوجان عندما أصيب وفي اللحظات السيئة. إنه محبوب بشكل مذهل لأنه رجل رائع".

وشدد المدرب الإسباني "هو لا يفكر في نفسه فقط بل في الفريق ككل".

وتابع "في العام الذي فزنا فيه بالدوري برصيد 98 نقطة، كان مذهلا كلاعب خط وسط".

وأتم "لكن الآن، بالطبع هو أفضل هداف لدينا وهذا هو السبب في حصوله على التقدير الذي يستحقه الآن".

مانشستر سيتي يلتقي بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.