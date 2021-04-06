انتهت في الدوري - غزل المحلة (1) - (1) سموحة

يستضيف غزل المحلة سموحة، في مباراة من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة صاحب المركز العاشر، ضد صاحب المركز التاسع، حيث يملك المحلة 22 نقطة، ويسبقه سموحة بنقطة واحدة.

طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

ق86: يحيى حامد يحمي مرماه من هدف محقق من على خط المرمى من تسديدة الوادي.

ق82: جووووووول فتحي مبروك يسجل ركلة الجزاء بشكل رائع.

ق81: فتحي مبروك يتوغل ويحصل على ركلة جزاء من محمد عبد المنعم.

ق60: مرور ساعة، والضغط يزداد من المحلة وهجمات مرتدة خطيرة من سموحة.

ق49: هجمات متلاحقة من الفريقين، لكن دون خطورة حقيقة على المرميين.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: محمد فتح الله ينقذ مرماه من هدف محقق، حسام حسن ينفرد ويراوغ ويمرر للوادي لكن فتح الله ينقذ الموقف بتغيير اتجاه التمريرة.

ق41: كرة ثابتة، يحولها رجب نبيل برأسية رائعة في مرمى المحلة معلنا الهدف الأول.

ق29: اختراق من أحمد عبد القادر، لكنه يسدد في محمد فتح الله مدافع المحلة.

ق16: رد سريع من المحلة، خالد رسلان يقتحم ويسدد خارج المرمى.

ق12: العارضة تمنع الهدف الأول لسموحة. جملة رائعة بين مصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي ويسددها الأخير بوجه القدم الخارجي في باطن العارضة.

ق5: خطأ قاتل من عمرو شعبان حارس المحلة في تشتيت الكرة، ينزلق وتمريرته ترتطم في قدم مصطفى فتحي لكنها تعود له لحسن حظه.

انطلاق المباراة