تايمز: ليفربول يبدأ إجراءات تمديد عقد صلاح وفان دايك وأليسون

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد أرسنال

يبدأ ليفربول قريبا في إجراءات تمديد تعاقد نجوم الفريق، محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وفابينيو، بحسب تقارير إنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقالت جريدة تايمز إن ليفربول، الذي يبدو أنه استسلم لخسارة جيني فاينالدوم بنهاية تعاقده هذا الموسم، يريد تفادي خسارة أي من نجومه بنفس الطريقة.

وأوضح التقرير أن تجديد عقد صلاح يأتي على قائمة أولويات ليفربول، خاصة في ظل الحديث حول مستقبله، وإمكانية انتقاله لأحد قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة.

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ويستمر عقد صلاح مع ليفربول حتى 2023، ولكنه يريد البدء في تجديد تعاقده بشكل عاجل.

ونفس الأمر يسري على فان دايك وفابينيو، فيما ينتهي عقد أليسون في 2024.

ويطمح ليفربول في التفاوض مع صلاح على تجديد تعاقده، في وقت يبدو أن لليفربول – بحسب التقرير – نقطة قوة تفاوضية بأن صلاح سيكون بعمر الـ 30 مع نهاية عقده الحالي,

ويستعد صلاح لمواجهة ريال مدريد نفسه مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح 25 هدفا خلال 43 مباراة في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول حتى الآن.

الدولي المصري لم ينجح في هز شباك ريال مدريد من قبل خلال 3 مباريات لعبها ضده طوال مسيرته.

يذكر أن صلاح هو أحد 3 لاعبين فقط في ليفربول شاركوا في كل مباريات الحمر بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع ساديو ماني وأندي روبرتسون.

ليفربول محمد صلاح
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