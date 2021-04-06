الأيام لا تريد الابتسام لـ ريال مدريد.. إصابة فاران بكورونا

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 13:39

كتب : محرر في الجول

رافاييل فاران - ريال مدريد

يبدو أن الأيام لا تريد الابتسام لريال مدريد، فالنادي الملكي أعلن إصابة مدافعه رفائيل فاران بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة ليفربول.

ليس مواجهة ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فقط، ولكن قبل أسبوع حاسم في موسم ريال مدريد.

فالفريق الملكي سيلعب ضد ليفربول مرتين، وبينهما مواجهة برشلونة في الكلاسيكو وهي المباراة التي ستحسم من منهما سيكمل صراع الليجا مع أتليتكو مدريد.

أخبار متعلقة
جوتا: هكذا سنحقق الفوز على ريال مدريد رقم قياسي جديد ينتظر صلاح أمام ريال مدريد قبل موقعة الأبطال.. تحليل بروفة ليفربول الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد إصابة جناح يوفنتوس بفيروس كورونا

وأعلن ريال مدريد أن المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا والتي أجريت للفريق صباح اليوم أثبتت إيجابية عينة فاران.

وبذلك لن تكون الخيارات الدفاعية كثيرة أمام زين الدين زيدان، حيث يغيب سيرخيو راموس قائد الفريق عن الأسبوع الحاسم للإصابة.

ريال مدريد ليفربول فاران راموس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدافع ليفربول: عندما تواجه ريال مدريد عليك ألا تنظر إلى تاريخه في دوري الأبطال 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: فكرة الصافرة المصرية لقيادة مباراتي القمة "قيد الدراسة" 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) - (0) سموحة.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض 45 دقيقة | الدوري المصري
فالنسيا يتعجب من تصريحات لاعب قادش بشأن واقعة العنصرية ضد دياكابي 55 دقيقة | الدوري الإسباني
تايمز: ليفربول يبدأ إجراءات تمديد عقد صلاح وفان دايك وأليسون 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رودري: التتويج بدوري أبطال أوروبا سيكون أفضل هدية وداع لـ أجويرو ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأيام لا تريد الابتسام لـ ريال مدريد.. إصابة فاران بكورونا ساعة | الدوري الإسباني
عماد سليمان لـ في الجول: لا وقت للأخطاء.. يجب أن يكون الدور الثاني بداية الإسماعيلي الجديدة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 2 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور
قد ينال إعجابك