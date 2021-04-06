الأيام لا تريد الابتسام لـ ريال مدريد.. إصابة فاران بكورونا

يبدو أن الأيام لا تريد الابتسام لريال مدريد، فالنادي الملكي أعلن إصابة مدافعه رفائيل فاران بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة ليفربول.

ليس مواجهة ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فقط، ولكن قبل أسبوع حاسم في موسم ريال مدريد.

فالفريق الملكي سيلعب ضد ليفربول مرتين، وبينهما مواجهة برشلونة في الكلاسيكو وهي المباراة التي ستحسم من منهما سيكمل صراع الليجا مع أتليتكو مدريد.

وأعلن ريال مدريد أن المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا والتي أجريت للفريق صباح اليوم أثبتت إيجابية عينة فاران.

وبذلك لن تكون الخيارات الدفاعية كثيرة أمام زين الدين زيدان، حيث يغيب سيرخيو راموس قائد الفريق عن الأسبوع الحاسم للإصابة.