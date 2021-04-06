الإسماعيلي: منحنا إيهاب جلال كل الصلاحيات.. والكرة الآن في ملعب اللاعبين

قال علاء وحيد المتحدث باسم النادي الإسماعيلي، إن الإدارة منحت مدرب الفريق إيهاب جلال كل الصلاحيات لتصحيح مصير الفريق.

وتحدث وحيد عبر قناة "أون تايم سبورت": "منحنا جلال كل الصلاحيات، هو مدرب كبير وكلنا ثقة على قدرته على قيادة الدراويش".

وشدد "في الوقت الحالي، لدينا فريق ثان من المصابين الذين ننتظر عودتهم مثل عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق".

وأردف "جمهور الإسماعيلي أثبت أنه عاشق لفريقه بوقفته بجانبه في هذه الظروف الصعبة".

وأكمل "الكرة الآن في ملعب اللاعبين، هم سعداء بوجود جلال، ولكن عليهم إظهار معدنهم الحقيقي معه".

وسقط الإسماعيلي في فخ الخسارة بنتيجة 2-1 أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 17 من الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية، أولى مباريات جلال مع الفريق.

وتواصل غياب الإسماعيلي عن الانتصارات في الدوري للمباراة الـ 12 تواليا، إذ لم يفز الدراويش منذ الفوز على أسوان ولم يحقق أي انتصار في الدوري خلال 2021.