منافس الزمالك - تقارير: مدرب مارسيليا والترجي السابق يقود مولودية الجزائر

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 12:28

كتب : FilGoal

جوسيه أنيجو

قالت عدة تقارير فرنسية وجزائرية، إن المدرب جوسيه أنيجو، سيقود مولودية الجزائر، خلفا للمستقيل عبد القادر عمراني.

واستقال عمراني من تدريب المولودية بعد الخسارة من الزمالك 2-0 في الجزائر، تاركا الفريق بـ 8 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الرابعة من دور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا.

وسبق لأنيجو، الذي لعب لمارسيليا، تدريب نادي الجنوب الفرنسي، وكذلك تدريب من قد يكون أول منافس له في دوري أبطال إفريقيا، الترجي.

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ولم يقد أنيجو الترجي سوى لمدة شهر في صيف 2015، وينتظر عقدا لمدة 18 شهرا من مولودية الجزائر بحسب عدة تقارير منها جريدة Liberte الجزائرية الناطقة بالفرنسية، وموقع La Provence.

وكانت آخر مهمة تدريبية لأنيجو في اليونان في تدريب بانيونوس حتى ديسمبر 2018، ثم تولى مهمة فريق الكشف عن المواهب في نوتينجام فورست حتى صيف 2020.

ويحتاج الزمالك أن يفوز على توينجيث السنغالي، وفوز الترجي على المولودية، للتأهل إلى دور الثمانية للبطولة التي حمل لقبها 5 مرات من قبل.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا منافس الزمالك مولودية الجزائر
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