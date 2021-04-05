محمود رزق: الزمالك طلب ضمي في يناير وذهبت لوداع باتشيكو

كشف محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري عن مفاوضات الزمالك لضمه في شهر يناير الماضي.

وقال محمود رزق عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك طلب ضمي في يناير وتركت حسم هذا الأمر للجهاز الفني للاتحاد بقيادة حسام حسن ومجلس إدارة النادي".

وأضاف "ولكن المفاوضات توقفت فجأة ولا أعرف لماذا، ولكني تركت كل هذه الأمور للجهاز الفني".

وأضاف "علاقتي طيبة بـ جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك وذهبت إليه لتوديعه بعد الرحيل عن الأبيض لأنه هو من رشحني للانضمام للأبيض".

وأتم تصريحاته "حاليا أركز بكل قوة مع الاتحاد لتحقيق الانتصارات في الدوري وقيادة الفريق لاحتلال مركز متقدم في جدول الترتيب".

وشارك محمود رزق في فوز الاتحاد على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين، ليصعد زعيم الثغر إلى المركز الثاني مؤقتا. (طالع التفاصيل)

وبدأ محمود رزق مسيرته الكروية مع المنصورة ومنه انضم إلى الأهلي ثم الإنتاج الحربي، قبل أن نتقل إلى الاتحاد السكندري عام 2018.