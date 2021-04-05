الوصافة خضراء.. الاتحاد يحقق فوزا مثيرا على المقاولون في مباراة الأهداف الستة

فاز الاتحاد السكندري على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين، في واحدة من أفضل مباريات الدوري المصري هذا الموسم وأكثرهم إثارة.

وانتصر الاتحاد على المقاولون بعدما تأخر في النتيجة بهدف مبكر، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري وأقيمت في استاد الإسكندرية.

الانتصار رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له 6 مباريات مؤجلة.

بينما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 15 في المركز الـ13.

وصف المباراة

بدأت الإثارة منذ انطلاق صافرة بداية المباراة وسجل المقاولون الهدف الأول عن طريق لويس إدوارد بعد تمريرة رائعة من كريم مصطفى جعلته في مواجهة المرمى في الدقيقة 2.

لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل، وعاد الحكم محمد الحنفي إلى الإعادة بالفيديو ليؤكد صحة الهدف ويعلن تقدم المقاولون على زعيم الثغر.

واستمر نشاط المقاولون في الدقائق الأولى من المباراة، وسجل الهدف الثاني عن طريق كريم مصطفى.

ومرة أخرى توقف اللعب لعدة دقائق لمراجعة إعادة اللعبة في الفيديو ليشير الحكم محمد الحنفي إلى وجود حالة تسلل ويلغي الهدف.

وانتفض الاتحاد السكندري بكل قوة في محاولاته للبحث عن هدف التعادل.

وبالفعل أثمر ضغط الاتحاد عن هدف التعادل برأسية من مصطفى إبراهيم في الدقيقة 23 بعد ركلة ركنية.

الاتحاد واصل تقدمه للهجوم وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35 عن طريق إيمانويل أوكوي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط أضاف روماريو ويليامز الهدف الثالث لزعيم الثغر من انفراد بالمرمى.

في الشوط الثاني تبادل الفريقين الهجمات دون خطورة حقيقية على المرمى.

إلى أن نجح يوسف الجوهري في تسجيل الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 80 بتسديدة متقنة من على خط منطقة الجزاء بعد تمريرة من لويس إدوارد.

ومع الضغط القوي من المقاولون في محاولات إحراز التعادل انطلق إيمانويل أوكوي منفردا بمرمى محمود أبو السعود وكاد يسجل الهدف الرابع للاتحاد، لكن الدفاع الأصفر عاد وأبعد الكرة.

وطالب لاعبو المقاولون باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بداعي لمس الكرة يد داميون لوي مدافع الاتحاد، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع انفرد عبد السميع إبراهيم بمرمى المقاولون من وسط الملعب وسدد الكرة وتصدى لها أبو السعود، قبل أن تعود له ويضعها في الشباك الصفراء.

مسجلا هدف الاتحاد الرابع قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.