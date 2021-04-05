حمدي نوح لـ آس: صلاح سيضيف إلى ريال مدريد أو برشلونة إذا انضم لأحدهما

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 23:03

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

حمدي نوح مدرب المقاولون العرب السابق ومكتشف محمد صلاح أن نجم ليفربول كان يعمل دائما من أجل تطوير نفسه حين كان ناشئا في صفوف ذئاب الجبل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويستعد صلاح لمواجهة ريال مدريد في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

وحل حمدي نوح ضيفا على صحيفة "آس" الإسبانية للحديث عن صلاح قبل المباراة.

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وقال حمدي نوح في حواره مع صحيفة "آس": "دربت صلاح وهو في عامه الـ14، كان قويا على المستوى البدني والذهني، وهذه الإمكانيات هي ما ساعدته لأن يكون لاعبا سريعا بالكرة ودونها. خارج الملعب كان مهذبا للغاية".

وأضاف "يركز دائما على الأشياء الإيجابية، ويعمل على تقوية نقاط ضعفه يوميا. كان يعيش في مكان بعيدا عن مقر التدريب، وكان يبذل مجهودا كبيرا لكي يأتي للتدريب".

وكشف نوح عن أمر وصفه محرر صحيفة "آس" بالـ "مضحك"، وقال: "صلاح كان الظهير الأيسر لفريق لأنه أسرع لاعب. كان يقوم بالانطلاقات ويسجل كثيرا، وكان يتعاون مع زملائه، خصوصا محمد عادل أبو حطب".

وحول نوح صلاح من ظهير أيسر لجناح أيمن.

وواصل "شكلا ثنائيا متفاهما، وكان يساعد صلاح على التسجيل ليكون هداف الفريق ويسجل 25-30 هدفا في الموسم، كذلك كان يلعب مع محمد النني".

وبسؤاله عن احتمالية رحيل صلاح عن ليفربول، قال: "نعم. ربما يرحل عن ليفربول إذا تلقى عرضا جيدا، لكن هذا من وجهة نظري. هو لاعب وحيد من نوعه".

وعن أي فريق سيكون مناسب لصلاح؟ ريال مدريد أم برشلونة، قال: "لا أستطيع التخمين. أنا أستمتع بمشاهدة ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ، لكن قلبي سيظل مع صلاح أينما ذهب".

وتابع "سأكون سعيدا للغاية إذا انتقل لإسبانيا، فأنا أحب الكرة لإسبانية وهي المفضلة بالنسبة لي".

وعن مدى تأقلم صلاح مع إدين هازارد إذا انتقل لريال مدريد، شرح "هازارد من أفضل اللاعبين في العالم مع ليونيل ميسي، وصلاح سيضيف لريال مدريد أو برشلونة إذا انتقل لهما، لأنه سيلعب مع لاعبين لديهم القدرة على صناعة الفرص للتسجيل".

وحول ما إذا كان صلاح يتذكر تدخل سيرجيو راموس في نهائي كييف، قال: "صلاح لن ينسى ما حدث مع راموس، لقد بكى لأنه كان حزينا وغاضبا، لأنها كانت مباراة هامة له بعد موسم عظيم".

وتسبب راموس في خلع كتف صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، الذي خسره ليفربول بنتيجة 3-1.

واستمر "كنت أرغب في متابعة اللقاء (بعد إصابة صلاح) لكني لم أستطع. فصلاح لاعب نموذجي يلهم الناس ويحظى باحترام الجميع".

وعن رأيه في المواجهة ومن المرشح للفوز، قال: "أشجع الفريقين لكن في هذه الحالة فأنا أرجو أن يفوز صلاح ويسجل خلال المباراة".

وأتم "الشعب المصري يحتفل أهدافه ويدعو له، فهو يمثل الدولة وأصبح أيقونة، والجميع يدعمه في كل مباراة يلعبها".

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