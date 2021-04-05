لاعب ليفربول السابق: لا أعتقد أن الدوري الإسباني سيكون خطوة جيدة لصلاح

يرى ديرك كويت لاعب ليفربول السابق أن انتقال محمد صلاح نجم الفريق للدوري الإسباني قد لا يكون مناسبا له.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال كويت لقناة "Stadium Astro" عبر "يوتيوب": "صلاح يقدم أداءا رائعا مع الفريق، وليفربول مناسب له للغاية".

وأضاف "لست متأكدا من أن الانتقال للدوري الإسباني سيكون خطوة جيدة له".

وتابع "أتساءل إذا كان يستطيع أن يقدم في بلد آخر ما يقدمه لأن الدوري الإنجليزي وليفربول مناسبا له للغاية".

واستمر "أرجو أن يستمر مع الفريق لفترة طويلة بصفتي أُشجع ليفربول لكن علينا أن ننتظر ونرى"

وواصل "موقفه مثل فينالدوم (الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم) العديد من الناس تتحدث عن مستقبله، لكنه لاعب يناسب لليفربول".

وأتم "أتمنى أن يحافظ يورجن (كلوب) على اللاعبين".