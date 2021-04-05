إبراهيم حسن: سنحارب لإنهاء الدوري والاتحاد في المربع الذهبي

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري على أن فريقه سيحارب من أجل إنهاء الدوري في المربع الذهبي.

وفاز الاتحاد على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين في الجولة الـ17 من الدوري المصري ليصل إلى المركز الثاني بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم حسن عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "نركز في نتيجة كل مباراة حتى نستطيع جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، لنكون في وضع مريح خلال مرحلة الحسم".

وأضاف "الدوري صعب وكل الفرق تريد أن تحقق الفوز والمستويات متقاربة والجميع لديه رغبة قوية في الانتصار".

وواصل "الفريق الذي يجتهد أكثر هو من يحقق الفوز بالإضافة إلى وجود التوفيق أيضا".

واستمر في تصريحاته "الدوري لا يزال طويلا والاتحاد يسير بثبات حتى الآن ولا أشعر بالقلق سوى من غياب التوفيق فقط".

وأتم تصريحاته "التواجد في المركز الثاني يزيد من الضغط على اللاعبين والفريق نظرا لرغبة الجماهير والإدارة أن يكون الاتحاد دائما في المقدمة".