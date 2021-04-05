جراحة ناجحة لأسامة جلال

أجرى أسامة جلال مدافع بيراميدز جراحة الفتاق بجدار المعدة، اليوم بإحدى المستشفيات.

أسامة جلال النادي : بيراميدز بيراميدز

وكانت الفحوصات الطبية قد أكدت حاجة أسامة جلال لجراحة سريعة.

ومن المنتظر أن يبدأ جلال عملية التأهيل بعد 10 أيام، على أن تتراوح فترة غيابه عن الملاعب من 6 إل 8 أسابيع.

وعاد أسامة جلال إلى القاهرة فجر اليوم، قادما من المغرب بعد مواجهة الرجاء في الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز من الرجاء بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة لدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.