جراحة ناجحة لأسامة جلال

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 21:50

كتب : FilGoal

مران بيراميدز في المغرب

أجرى أسامة جلال مدافع بيراميدز جراحة الفتاق بجدار المعدة، اليوم بإحدى المستشفيات.

أسامة جلال

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكانت الفحوصات الطبية قد أكدت حاجة أسامة جلال لجراحة سريعة.

ومن المنتظر أن يبدأ جلال عملية التأهيل بعد 10 أيام، على أن تتراوح فترة غيابه عن الملاعب من 6 إل 8 أسابيع.

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وعاد أسامة جلال إلى القاهرة فجر اليوم، قادما من المغرب بعد مواجهة الرجاء في الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز من الرجاء بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة لدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز أسامة جلال
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