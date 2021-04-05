هدف شيكابالا ضمن الأفضل في خامس جولات أبطال إفريقيا.. وساسي والونش في فريق الجولة
الإثنين، 05 أبريل 2021 - 19:31
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين عن أفضل أهداف وتصديات في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.
وجاء هدف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك في شباك مولودية الجزائر ضمن أفضل أهداف الجولة.
🇨🇩 Zemanga Soze ✖️ 🇿🇲 @ClatousCC ✖️ 🇹🇳 Mohamed Ben Romdhane ✖️ 🇪🇬 @Shikabala#TotalCAFCL Matchday 5's most beautiful strikes! Which was your favorite? 🔥 pic.twitter.com/qNPgXKQSHD— Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 5, 2021
كما دخل حارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" بتصديه لفرصة هدف محقق ضد المولودية ضمن أفضل تصديات خلال الجولة السابقة.
🇩🇿 Toufik Moussaoui [CR Belouizdad]
🇲🇱 Ibrahim Bosso [@TPMazembe]
🇪🇬 @genish_mahmoud [@ZSCOfficial]#TotalCAFCL Matchday 5 🔝 saves 🧤 pic.twitter.com/leaMaToiCZ— Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 5, 2021
في الوقت ذاته اختير ساسي وزميله في الزمالك محمود حمدي "الونش" ضمن فريق الجولة الخامسة من البطولة.
وكان الزمالك فاز على مضيفه مولودية الجزائر السبت الماضي بهدفين دون رد.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بخمس نقاط ويحتاج للفوز على تونجيث في الجولة الأخيرة مع انتصار الترجي على مولودية الجزائر للتأهل إلى ربع النهائي.