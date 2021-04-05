هدف شيكابالا ضمن الأفضل في خامس جولات أبطال إفريقيا.. وساسي والونش في فريق الجولة

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 19:31

كتب : FilGoal

شيكابالا مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين عن أفضل أهداف وتصديات في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك في شباك مولودية الجزائر ضمن أفضل أهداف الجولة.

كما دخل حارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" بتصديه لفرصة هدف محقق ضد المولودية ضمن أفضل تصديات خلال الجولة السابقة.

في الوقت ذاته اختير ساسي وزميله في الزمالك محمود حمدي "الونش" ضمن فريق الجولة الخامسة من البطولة.

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وكان الزمالك فاز على مضيفه مولودية الجزائر السبت الماضي بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بخمس نقاط ويحتاج للفوز على تونجيث في الجولة الأخيرة مع انتصار الترجي على مولودية الجزائر للتأهل إلى ربع النهائي.

شيكابالا جنش الزمالك في إفريقيا
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