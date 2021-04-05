الحضري يوجه رسالة لإكرامي عبر في الجول: تعرضت لما يحدث لك.. هذا المطلوب منك

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 18:15

كتب : بسام أبو بكر

صور من مران مصر الأول في جروزني

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر التاريخي رسالة إلى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز في ظل الانتقادات التي يتعرض لها عقب تسببه في استقبال فريقه لهدف في لقاء الرجاء بالكونفدرالية.

وتحدث الحضري لـFilGoal.com قائلا: "هذه هي كرة القدم، لو الكرة ليس فيها أخطاء لن يفوز أي فريق وكل المباريات ستنتهي بالتعادل".

وواصل "الكرة يوم لك ويوم عليك لن تتألق دائما ولن تخرج بشباك نظيفة طوال العمر، وستستقبل أهدافا بعضها أنت مسؤول عنها والأخرى ليس مسؤوليتك".

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وشدد الحضري "لكن الأهم من كل هذا هو التعلم، أن تتعلم من أخطائك لتصبح حارس مرمى كبير".

وتابع "أنا لم أصل لأفضل حارس في إفريقيا بسهولة بل ارتكبت الأخطاء والأمر لم يكن سهلا، وعلى شريف التعلم من أخطائه".

وأكمل الحضري "ربما الظروف لا تساعد شريف حالي لكن عليه التعلم مما حدث وأن يغلق أذنيه أمام الانتقادات ويركز فقط في التدريبات والمباريات".

وأتم الحضري حديثه "لو التفت شريف لأي شيء آخر لن يستمر، لكنني أثق فيه وفي عقليته القوية أنا أدعمه وأثق في أنه سيعود لمستواه الرائع كما عاهدناه".

الحضري شريف إكرامي
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