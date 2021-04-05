ضياء السيد عن إكرامي: كل الحراس يخطئون.. والزمالك سيصل لنهائي الأبطال لو تأهل

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 17:49

كتب : أحمد الخولي

شريف إكرامي - بيراميدز

دافع ضياء السيد مدرب منتخب مصر للشباب الأسبق عن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز أمام الانتقادات التي يتعرض لها.

وتسبب إكرامي في استقبال بيراميدز لهدف أمام الرجاء أمس الأحد في المباراة التي أقيمت في ثالث جولات الكونفدرالية والتي فاز بها الفريق المغربي بهدفين دون رد.

وقال ضياء السيد عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الإثنين: "كل حراس المرمى يخطئون".

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وواصل "بعض الانتقادات الموجهة لإكرامي سببها أن جمهور الأهلي يعتقد أنه من تسبب في رحيل رمضان صبحي عن النادي وبالتالي هناك انتقادات مستمرة".

وأردف "هذا بالإضافة لأن جمهور الأهلي يرى أن بيراميدز أنشئ خصيصا ضدهم فهناك تحدي مستمر بين الطرفين".

وفي سياق آخر يرى ضياء السيد أن الزمالك لو نجح في التأهل من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا سيصل للنهائي.

وقال: "لو استطاع الزمالك التأهل لربع النهائي سيصل إلى نهائي البطولة".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بخمس نقاط ويحتاج للفوز على تونجيث في الجولة الأخيرة مع انتصار الترجي على مولودية الجزائر.

أما عن رأيه في أداء الأهلي ضد المريخ قال ضياء السيد: "بيتسو موسيماني مدرب الأهلي يستحق 5 أصفار وليس صفرا وحيدا على ما حدث في اللقاء".

وأتم "كل خطوط الأهلي في الملعب كانت سيئة للغاية والأداء كان منخفض ومتواضع".

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي بالفعل في المركز الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة ضد سيمبا.

شريف إكرامي بيراميدز الأهلي الزمالك ضياء السيد
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