ساسي مرشح للاعب الجولة في دوري أبطال إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فرجاني ساسي نجم الزمالك من بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وشارك ساسي في فوز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين دون رد.

وينافس فرجاني ساسي على الجائزة من كل من ريكاردو جروس لاعب صنداونز الجنوب إفريقي.

وأمير سعيود نجم شباب بلوزداد الجزائري، وكلاتوس شاما مهاجم سيمبا التنزاني.

وكان محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي فاز بجائزة أفضل لاعب في الجولتين الثالثة والرابعة لدوري الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات.

الزمالك يحتاج للفوز على تونجيث مع انتصار الترجي على مولودية الجزائر، لضمان التأهل لربع نهائي البطولة.