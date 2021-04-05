آس: سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع نيمار لتجديد عقده

أنهى باريس سان جيرمان اتفاقه مع نيمار نجم الفريق لتجديد عقده وذلك بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

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ونشرت الصحيفة تقريرا يفيد بأن باريس سان جيرمان اتفق مع نيمار على تجديد عقده حتى عام 2026.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن تجديد نيمار قد يؤثر على قرار كيليان مبابي بالبقاء مع الفريق من عدم، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل أيضا.

وكانت التقارير الصحفية الإسبانية قد أوضحت أن نيمار قد علّق التجديد مع باريس سان جيرمان لانتظار قرار ليونيل ميسي نجم برشلونة. (طالع التفاصيل)

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود بعقده والمقدر بـ222 مليون يورو.

ولعب نيمار (29 عاما) 105 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل 83 هدفا وصنع 47.