تقرير كتالوني: نيمار يعلق توقيع العقد الجديد مع باريس بسبب ميسي

لاتزال التكهنات مستمرة حول اللاعبين الذين قد ينضموا لبرشلونة بعد اقتناص خوان لابورتا لكرسي الرئيس، وهذه المرة الاسم ليس جديدا فهو البرازيلي نيمار.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان

وتزعم صحيفة "آرا" الكتالونية أن نيمار يؤجل مفاوضات التجديد مع باريس سان جيرمان لأنه يعتقد أن ليونيل ميسي سيجدد عقده مع برشلونة ويرغب في العودة للعب معه.

عقد نيمار مع باريس ينتهي في صيف 2022، ويرغب النادي الفرنسي في تمديد التعاقد لأربعة مواسم.

وذكرت تقارير صحفية في فبراير الماضي أن نيمار وافق بالفعل على العقد الجديد، لكن وقتها كانت الأمور مختلفة في برشلونة مع تقارير أخرى ربطت ميسي بالانتقال إلى باريس.

وصرح البرازيلي وقتها للتليفزيون الفرنسي قائلا: "أرغب في الاستمرار".

ومنذ انضمامه إلى باريس في 2017 في صفقة قياسية بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو، فاز نيمار بالدوري الفرنسي 3 مرات وقاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل الخسارة من بايرن ميونيخ بهدف.