النجوم: اتحاد الكرة أوقف أيمن غباشي وحوله للتحقيق

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 15:11

كتب : FilGoal

أيمن الغباشي

أعلن نادي النجوم، أن لاعبه أيمن غباشي قد تم إيقافه بسبب "ما بدر من اللاعب تجاه النادي ومسئوليه".

وقال النادي في بيان رسمي: "تم تحويل اللاعب الى الإدارة القانونية باتحاد الكرة للتحقيق معه يوم 11 أبريل المقبل وذلك فيما بدر من اللاعب".

اقرأ - "سالجادو قال لي الطويلة سيدمر مسيرتك".. غباشي يتهم ناديه بالتزوير والنجوم يرد بقضية ضده

أخبار متعلقة
"سالجادو قال لي الطويلة سيدمر مسيرتك".. غباشي يتهم ناديه بالتزوير والنجوم يرد بقضية ضده

نادي النجوم كان قد أوقف غباشي عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم، وخصم 100 ألف جنيه من قيمة عقده، بعد تصويره عدة فيديوهات يهاجم فيها إدارة النادي.

وتحدث FilGoal.com مع محمد الطويلة الذي قال: "الموضوع أمام لجنة شؤون اللاعبين والاتحاد المصري لكرة القدم وأمام القضاء من خلال دعوى مرفوعة ضد اللاعب لكل ما قاله من أكاذيب ومحاولات يائسة لفسخ تعاقده مع النادي".

وأوضح "غباشي ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الرياضي والجنائي لذلك النادي يلتزم الصمت تجاه هذه الأفعال وسوف يحصل النادي علي كافة حقوقه بكل الطرق القانونية دون الانجراف الي لاعب يريد الحصول علي فسخ تعاقده بطرق غير مشروعة".

النجوم أيمن غباشي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: حتى الشخص الكفيف يمكنه إدراك جودة هالاند 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة ريال مدريد – غياب هازارد أمام ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
النجوم: اتحاد الكرة أوقف أيمن غباشي وحوله للتحقيق ساعة | مصر
ناتشو: ليفربول بأكمله يريد الانتقام وليس صلاح فقط.. فقدنا رونالدو وهم حصدوا اللقب بعدها ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر صحفي لطبيب الزمالك حول الإسعافات الأولية والإصابات الطارئة ساعة | مصر
ناجي: الحراس ليسوا ملائكة وإكرامي "فرز أول".. وأخشى أن نندم على عدم انضمام الشناوي للأولمبي ساعة | مصر
مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي يستعيد عبد الرحمن مجدي أمام المصري بعد غياب 110 يوما 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 3 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور
قد ينال إعجابك