النجوم: اتحاد الكرة أوقف أيمن غباشي وحوله للتحقيق

أعلن نادي النجوم، أن لاعبه أيمن غباشي قد تم إيقافه بسبب "ما بدر من اللاعب تجاه النادي ومسئوليه".

وقال النادي في بيان رسمي: "تم تحويل اللاعب الى الإدارة القانونية باتحاد الكرة للتحقيق معه يوم 11 أبريل المقبل وذلك فيما بدر من اللاعب".

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نادي النجوم كان قد أوقف غباشي عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم، وخصم 100 ألف جنيه من قيمة عقده، بعد تصويره عدة فيديوهات يهاجم فيها إدارة النادي.

وتحدث FilGoal.com مع محمد الطويلة الذي قال: "الموضوع أمام لجنة شؤون اللاعبين والاتحاد المصري لكرة القدم وأمام القضاء من خلال دعوى مرفوعة ضد اللاعب لكل ما قاله من أكاذيب ومحاولات يائسة لفسخ تعاقده مع النادي".

وأوضح "غباشي ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الرياضي والجنائي لذلك النادي يلتزم الصمت تجاه هذه الأفعال وسوف يحصل النادي علي كافة حقوقه بكل الطرق القانونية دون الانجراف الي لاعب يريد الحصول علي فسخ تعاقده بطرق غير مشروعة".