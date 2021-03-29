"سالجادو قال لي الطويلة سيدمر مسيرتك".. غباشي يتهم ناديه بالتزوير والنجوم يرد بقضية ضده

فيديو انتشر في الأيام الأخيرة، لصاحب الـ 25 عاما، أيمن غباشي، يصور نفسه أثناء محاولته المشاركة في مران فريق النجوم ولكن مدير الكرة كريم حسن شحاتة، ومدرب الفريق عبد الناصر محمد يرفضون ذلك.

تلك هي الواقعة، لكن الكواليس أكثر من ذلك بكثير.

"انتقلت للنجوم في عمر 13 عاما من جمهورية شبين، مقابل 20 ألف جنيه"، هكذا بدأ غباشي – الفائز بمسابقة The Victorious، والتي كانت من برامج تلفزيون الواقع والخاصة بمهارات كرة القدم، سرده لقصته مع النجوم، التي تحتوي على كثير من عناصر الإثارة.

"علمت بمسابقة The Victorious، وقتها قام نادي النجوم باختيار 14 لاعبا دون اختياري. ذهبت للاختبارات بمفردي وقابلت محمد الطويلة هناك وعاتبته، ورده بأن البطولة تحتاج للاعبين مهاريين، ولكنني نجحت في الاختبارات".

"قبل السفر للإمارات، رفض الطويلة سفري ومنحي جواز السفر الخاص بي، لأوقع على عقد مع النادي، وهو الأمر الذي كان يرفضه قبل نجاحي في الاختبارات. قلت له (العقد حلو دلوقتي، كنا نأكل من موائد الرحمن ومن القمامة!)، بعدها ذهبت لعمل جواز سفر جديد للسفر".

"أقنعني عبد الجليل إمام مدير الكرة آنذاك بالتوقيع على العقد، وقال لي ألا أخاف وأنني لو احتجت العقد سأحصل عليه".

"فزت بالبطولة في وجود ميشيل سالجادو وتييري هنري، وحصلت على 100 ألف دولار ومعايشة في بنفيكا البرتغالي، وحصل الطويلة على العقد، ولم أستطع الوصول لعبد الجليل إمام بعد ذلك".

"عدت من دبي إلى نادي النجوم لمدة موسم، وبعدها طلبت من شادي الطويلة المشرف العام على الكرة الذهاب لدوري جبل طارق، وهناك سجلت 14 هدفا وهنا نصحني سالجادو، الذي أصبح وكيلي، أن أتحرك إلى الدرجة الثانية في إسبانيا، ولكن محمد الطويلة رفض ذلك. سالجادو قال لي إن الطويلة سيدمر مسيرتي".

"بعدها صعدنا للممتاز، تم قيدي في قائمة انتظار النجوم، ثم قيدي في القائمة في يناير وقدمت أداء جيدا، لأنتقل للاتحاد السكندري بمليون جنيه. لم أقدم المستوى المأمول هناك لكن حصلت على كل مستحقاتي من الشخصية الإدارية المميزة محمد مصيلحي".

"عقدي في النجوم كان 600 ألف جنيه، ومع أول اجتماع مع محمد الطويلة قال لي إنه لا يعتمد عقودا، وأن أقوم بشكواه لدى اتحاد الكرة. الكثيرون فعلوا ذلك من قبلي دون نتيجة".

"عقدي كان مستمرا لـ 3 سنوات أخرى، فطلب مني الطويلة تخفيضه 50%، فوافقت، وحصلت على قسط 75 ألف جنيه، ويتبقى لي أقساط كانت مستحقة في 7 يناير و7 فبراير و7 مارس".

"اكتشف أن عقدي لم يتم توثيقه بعد مرور شهر من موافقتي على تخفيض المقابل. شاهدت تزويرهم لأنني طلبت مشاهدة العقد ومعرفة التوثيق. إذا لم يتم توثيق العقد بعد شهر من توقيعه يعتبر لاغي".

"ما عرفته من إداري الفريق، إن الطويلة طلب منه تغيير تاريخ توقيعي للعقد كل فترة حتى لا يوثقه، ولدي الدليل على ما أقول. قدمت شكوى في اتحاد الكرة. المدرب السابق أحمد العجوز كان يجعلني أتدرب مع الفريق، والآن يجعلونني أتدرب مع الفريق الثاني وهو فريق لا يملك طبيبا. المدرب الحالي عبد الناصر محمد رفض أن أتدرب، وقمت بعمل محضرين ضد النادي في قسم أول أكتوبر".

"أطالب بفسخ تعاقدي مع النجوم لكي أعود إلى أوروبا، كل زملائي يعانون من الطويلة ومنهم من قام بعمل فيديوهات، وكذلك المدربين لم يحصلوا على حقوقهم منه. هدفي حاليا هو فسخ التعاقد مع النادي".

نادي النجوم كان قد أوقف غباشي عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم، وخصم 100 ألف جنيه من قيمة عقده، بعد تصويره عدة فيديوهات يهاجم فيها إدارة النادي.

وتحدث FilGoal.com مع محمد الطويلة الذي قال: "الموضوع أمام لجنة شؤون اللاعبين والاتحاد المصري لكرة القدم وأمام القضاء من خلال دعوى مرفوعة ضد اللاعب لكل ما قاله من أكاذيب ومحاولات يائسة لفسخ تعاقده مع النادي".

وأوضح "غباشي ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الرياضي والجنائي لذلك النادي يلتزم الصمت تجاه هذه الأفعال وسوف يحصل النادي علي كافة حقوقه بكل الطرق القانونية دون الانجراف الي لاعب يريد الحصول علي فسخ تعاقده بطرق غير مشروعة".