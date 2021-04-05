كاراجير يختار صلاح كسادس أفضل مهاجم في تاريخ الدوري الإنجليزي

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 12:24

كتب : FilGoal

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اختار جيمي كاراجير لاعب ليفربول السابق، محمد صلاح ضمن أفضل 10 مهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأفصح كاراجير عن رأيه في مقاله عبر صحيفة "تيليجراف" البريطانية، وكان واضحا أن المركز الأول محسوم لـ تييري هنري.

اختيارات كاراجير جاءت كالآتي:

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  1. تييري هنري
  2. سيرخيو أجويرو
  3. آلان شيرار
  4. ديديه دروجبا
  5. وين روني
  6. محمد صلاح
  7. أندي كول
  8. لويس سواريز
  9. دوايت يورك
  10. هاري كين

وبرر كاراجير اختياراته: "يفاجئني أن هناك نقاش من الأساس حول هوية أفضل مهاجم، الأمر ليس محل جدال".

وأكمل: "هنري ليس فقط أفضل مهاجم في تاريخ الدوري الإنجليزي، بل إنه أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي".

وتابع: "في قمة مستواه كان إيقافه مستحيلا، فاز بالحذاء الذهبي 4 مرات كما حقق لقبي دوري إنجليزي مع أرسنال".

وأوضح: "هنري كان مهاجما متكاملا وغيّر مفاهيم الرقم 9".

وعن اختيار أجويرو في المركز الثاني، قال هنري: "إنه آلة أهداف وقاد تحوُل ناديه من التعثرات إلى سلسلة نجاحات".

ويعد صلاح هو المهاجم الوحيد غير الصريح أو التقليدي في قائمة اللاعبين العشرة التي اختارها كاراجير.

محمد صلاح
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