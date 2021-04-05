كاراجير يختار صلاح كسادس أفضل مهاجم في تاريخ الدوري الإنجليزي

اختار جيمي كاراجير لاعب ليفربول السابق، محمد صلاح ضمن أفضل 10 مهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأفصح كاراجير عن رأيه في مقاله عبر صحيفة "تيليجراف" البريطانية، وكان واضحا أن المركز الأول محسوم لـ تييري هنري.

اختيارات كاراجير جاءت كالآتي:

تييري هنري سيرخيو أجويرو آلان شيرار ديديه دروجبا وين روني محمد صلاح أندي كول لويس سواريز دوايت يورك هاري كين

وبرر كاراجير اختياراته: "يفاجئني أن هناك نقاش من الأساس حول هوية أفضل مهاجم، الأمر ليس محل جدال".

وأكمل: "هنري ليس فقط أفضل مهاجم في تاريخ الدوري الإنجليزي، بل إنه أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي".

وتابع: "في قمة مستواه كان إيقافه مستحيلا، فاز بالحذاء الذهبي 4 مرات كما حقق لقبي دوري إنجليزي مع أرسنال".

وأوضح: "هنري كان مهاجما متكاملا وغيّر مفاهيم الرقم 9".

وعن اختيار أجويرو في المركز الثاني، قال هنري: "إنه آلة أهداف وقاد تحوُل ناديه من التعثرات إلى سلسلة نجاحات".

ويعد صلاح هو المهاجم الوحيد غير الصريح أو التقليدي في قائمة اللاعبين العشرة التي اختارها كاراجير.