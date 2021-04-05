مدرب المنتخب يكشف شرط انضمام شيكابالا لقائمة الفراعنة

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 10:53

كتب : FilGoal

شيكابالا - تريزيجيه - رمضان صبحي - مصر

فتح طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، الطريق أمام محمود عبد الرازق شيكابالا للعودة لصفوف الفراعنة.

شيكابالا

النادي : الزمالك

مصر
الزمالك

شيكابالا تألق مع الزمالك وسجّل هدفا جميلا في صفوف المولودية وأبقى على آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وسُئل طارق مصطفى عن وضع شيكابالا، فأوضح: "الباب مفتوح أمام شيكابالا للانضمام للمنتخب".

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وتابع عبر قناة النهار: "يحتاج فقط إلى الاستمرارية لأنه لم يكن يشارك بانتظام الفترة الماضية".

وواصل: ""هو أحد أمهر اللاعبين أصحاب القدم اليسرى في تاريخ مصر".

وأتم: "أراه لائقا بدنيا للغاية مؤخرا ويتمتع بخفة في الحركة ولاعب صاحب حلول كبيرة، لا أحد يختلف على شيكابالا".

شيكابالا (35 عاما) يمتلك 29 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها هدفا وحيدا.

وتواجد شيكابالا في قائمة منتخب مصر بكأس العالم 2018 دون أن يظهر في أي دقيقة.

وكانت آخر مباراة دولية لـ شيكابالا يوم 1 يونيو 2018 في اللقاء الودي أمام كولومبيا.

شيكابالا منتخب مصر
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