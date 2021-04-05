ميدو: مشكلتي مع فتحي ليست سبب استقالتي من بيراميدز.. تضارب الأفكار يؤدي إلى عدم النجاح

شدد أحمد حسام "ميدو" المستشار الفني والمتحدث السابق باسم بيراميدز، أن مشكلته مع أحمد فتحي لاعب الفريق ليست السبب في الاستقالة التي أعلنها اليوم الإثنين.

أحمد فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال ميدو عبر إذاعة 9090: "استقالتي لعدة أسباب، وأؤكد أن ليس لها علاقة بمشكلة مع أحمد فتحي بل اتخذت القرار منذ 10 أيام. :تضارب الأفكار يؤدي إلى عدم النجاح".

وأوضح "لفرض افكاري في مكان ما يجب أن يكون لدي القوة الفاعلة والسلطة التنفيذية، لكن منصبي لا يسمح لي بذلك لذا كان من الصعب تنفيذ أفكاري".

وشدد "إدارة فرق كرة القدم لها طريقة واحدة، أنا متمرس فيها بحكم خبراتي السابقة في الأندية التي عملت بها. كذلك بحكم انشغالي بأعمال أخرى، وقلت لمسؤولي بيراميدز إنني لن أتمكن من القيام بمهام عملي بالكامل".

وكشف "تضارب الأفكار لا يعني أنني على صواب بل قد يتسبب في مشكلة للفريق. شرحت وجهات نظري للمدرب رودولفو أروابارينا وإدارة النادي وأتمنى لهم التوفيق. الاستقالة لا علاقة لها بالخسارة أمام الرجاء، فهي هزيمة غير مؤثرة لأن الرجاء وبيراميدز سيصعدان".

وأردف "طبيعة عملي في بيراميدز لا تربطني باللاعبين لكن تدخلت بعد طلب من الإدارة، وما حدث بيني وبين فتحي مشكلة شخصية. فتحي أخي الأصغر، وطبيعة شخصيته أنه صدامي في طريقة كلامه، ولكن المشكلة انتهت، وأتمنى له التوفيق فهو لاعب كبير وقادر على استعادة مستواه".

وأتم "شريف إكرامي أرقامه مميزة هذا الموسم مقارنة بمواسم أخرى مع الأهلي، لكن عندما تبتعد لفترة تحتاج لفترة لاكتساب حساسية المباريات لأن حراسة المرمى مركز مختلف وما حدث خطأ وارد".

وكان ميدو قد أعلن عبر تويتر استقالته من بيراميدز.