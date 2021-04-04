نبيه: إيقاف إمام عاشور قد يمتد لـ ساعة أو سنة.. والترجي سيلعب بروح رياضية

شدد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، أن إيقاف إمام عاشور لم يتم تحديد مدته حتى الآن.

الزمالك أعلن عن إيقاف عاشور لأجل غير مسمى بسبب ما بدر منه خلال مباراة المولودية الجزائري يوم أمس.

وصرّح نبيه عبر أون تايم سبورتس: "العقوبة طُبقت على إمام وأعلنا عنها ولا داعي للخوض في تفاصيلها".

وعند سؤاله عن مدة الإيقاف، أوضح: "الإيقاف لأجل غير مسمى، بمعنى أنه قد يكون لمدة ساعة أو ساعتين أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، بحسب رؤية الجهاز الفني".

وأوضح: "ليس من الطبيعي ألا يحزن اللاعب عن عدم مشاركته، لكن يجب ألا يحدث خروج عن النص".

وتحوّل نبيه للرد على نظريات عدم تعامل الترجي بمباراته الأخيرة أمام المولودية بجدية، وشدد على ثقته في تنافسية الفريق التونسي.

وقال نبيه: "اللعب النظيف شعار الاتحاد الدولي، والزمالك ليس مطالبا بإرسال جواب أو المطالبة بتطبيقه".

وتابع: "الترجي اسم كبير للغاية لا يقل قاريًا عن الزمالك والأهلي، ولا أتخيل أن يخسر مباراتين متتاليتين، جماهيره لن تقبل ذلك".

وأكد: "أتخيل أنهم سيلعبون بروح رياضية أمام المولودية".

وأشار بشأن المنافسة على التأهل لربع النهائي: "سنتمسك بالأمل الموجود حتى لو لم يكن في أيدينا".

وواصل: "نريد الفصل بين المشاكل الفنية والإدارية، سنحل المشاكل الفنية الخاصة بنا".

وأضاف: "حصد نقطتين فقط لم يكن يليق بمقام الزمالك أو تاريخه أو أساميه الموجودة، كما أن نتيجة مباراة الترجي وتونجيث كانت حافزا إضافيا لنا".

وأشاد بقائده محمود عبد الرازق شيكابالا: "الهدف الذي سجله كرره كثيرا في السابق، هو اسم كبير قادر على صناعة الفارق في أي مدة يشارك به، لاعب صاحب قدرات فنية عالية".

وانتقل نبيه للحديث عن المنافسة بين ثلاثي حراسة المرمى: محمود جنش، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد.

وقال نبيه: "هي منافسة جميلة ومُحيّرة، خصوصا أن عواد تألق في الفترة الماضية بالتدريبات".

وواصل: "لدينا 3 حراس مثّلوا منتخب مصر والذي سيشارك سيؤدي".

وعند سؤاله عن إمكانية عمل مداورة بينهم، أجاب: "لم لا؟ لكن الأمر يحتاج بعض الوقت لأن مركز حراسة المرمى مختلف".