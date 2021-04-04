يونايتد يحبط مفاجأة برايتون.. رأسية جرينوود تمنح الشياطين فوزا هاما في صراع الوصافة

الأحد، 04 أبريل 2021 - 22:29

كتب : FilGoal

جرينوود

قادت رأسية ماسون جرينوود مانشستر يونايتد لإحباط محاولة برايتون، وحقق الشياطين الحمر فوزا صعبا في الوقت القاتل.

وفاز مانشستر يوناتيد على برايتون بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وتأخر مانشستر يونايتد في النتيجة بهدف لمهاجمه السابق داني ويلبيك، قبل أن يسجل ماركوس راشفورد التعادل، ويأتي هدف الفوز برأسية جرينوود في الدقائق الأخيرة.

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وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 60 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وبفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 32 في المركز الـ16.

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وصف المباراة

بدأ مانشستر يونايتد بالتشكيل المعتاد بمشاركة دين هيندرسون في حراسة المرمى لاستمرار غياب دافيد دي خيا.

وعلى عكس سير اللعب نجح برايتون في التقدم على مانشستر يونايتد في الدقيقة 13 بضربة رأسية من داني ويلبيك.

وسيطر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول ولكن دون فرص حقيقية على مرمى الفريق الأزرق.

واستمر ضغط الشياطين الحمر في الشوط الثاني، إلى أن جاء الحل بقدم ماركوس راشفورد الذي سجل التعادل في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة برونو فيرنانديز.

وأجرى أولي جونار سولشياير تغييرات لتنشيط هجوم مانشستر يونايتد ودفع بالمهاجم دانييل جيمس بدلا من راشفورد، ولاعب الوسط فان دي بيك بدلا من إيدنسون كافاني.

لينجح جرينوود في تسجيل هدف فوز الشياطين الحمر في الدقيقة 83 بضربة رأسية بعد متابعة لعرضية بول بوجبا.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة ليحقق مانشستر يونايتد فوزا هاما في صراع المنافسة على المركز الثاني.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برايتون
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