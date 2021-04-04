إنبي يرد عبر في الجول على أنباء مفاوضة أحمد علاء

كشف نادي إنبي، حقيقة التفاوض مع أحمد علاء مدافع طلائع الجيش.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات لـFilGoal.com: "لم ولن نفاوض أي لاعب حاليا، هذا سابق لأوانه".

وأضاف "احتياجاتنا للموسم المقبل محدودة، بعد أن أعدنا هيكلة الفريق هذا الموسم".

وأتم "الاحتياجات الفنية للفريق لم يحددها حلمي طولان حتى الآن".

أحمد علاء يقضي الموسم الجاري معارا من الأهلي إلى طلائع الجيش.

صاحب الـ27 عاما شارك في 11 مباراة حتى الآن هذا الموسم.