بيراميدز يعلن خضوع أسامة جلال لـ جراحة

الأحد، 04 أبريل 2021 - 21:43

كتب : FilGoal

أسامة جلال

أعلن نادي بيراميدز إصابة أسامة جلال مدافع الفريق وحاجته لـ جراحة فور العودة لمصر.

أسامة جلال

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، حاجة أسامة جلال لجراحة بسبب معاناته من فتاء في المعدة.

صاحب الـ23 عاما سيخضع للجراحة فور عودة بعثة بيراميدز لمصر، وسيغيب نحو 8 أسابيع للإصابة.

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جلال شارك كأساسي مع بيراميدز أمام الرجاء، قبل أن يخرج في الشوط الثاني مستبدلا.

كان بيراميدز قد خسر أمام الرجاء بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

في الدوري في الكونفدرالية أسامة جلال
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