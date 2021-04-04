نجم أستون فيلا: تريزيجيه يجتهد كثيرا ويستحق التسجيل

أشاد أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، بزميله محمود تريزيجيه بعد أن سجّل الأخير هدفين ثمينين قلبا تأخر فريقه إلى انتصار مثير على فولام.

وصرّح واتكينز بعد المباراة: "تريزيجيه يبذل جهدا كبيرا وهو يستحق تسجيل هذين الهدفين ويستحق أن تصله الإشادة".

وأضاف عبر سكاي سبورتس: "دون البدلاء ربما لم نكن سنفوز بهذه المباراة، لقد غيّروا المباراة وأعادونا إلى الطريق، كانوا يتمتعون بالطاقة والحيوية".

وواصل: "حركتنا اتسمت بالبطء بعض الشيء في الثلث الهجومي، لكننا حاولنا في الشوط الثاني وخلقنا الفرص حتى عدنا في المباراة".

وأتم: "لم نستطع قلب تأخرنا كثيرا، لكننا اليوم أظهرنا شخصيتنا، حاولنا كثيرا في الأسابيع الماضية لكن النتائج لم تخرج لصالحنا، آمل الآن أن نحقق سلسلة نتائج إيجابية حتى نعود لما قدّمناه بداية الموسم".

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ44 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد فولام عند النقطة الـ26 في المركز الـ18.

وشارك تريزيجيه في الدقيقة 62 بدلا من أنور الغازي مباشرة بعد استقبال أستون فيلا هدف ميتروفيتش.

وسجّل تريزيجيه هدفين في ظرف 3 دقائق قبل أن يضيف واتكينز الثالث ليقتل اللقاء.