تريزيجيه: كنت واثقا من العودة للتسجيل.. واستطعنا الفوز دون جريليش

الأحد، 04 أبريل 2021 - 20:16

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - أستون فيلا

أبدى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، سعادته البالغة بهدفيه المهمين في شباك فولام.

تريزيجيه دخل في الشوط الثاني أثناء تأخر أستون فيلا أمام فولام بالدوري الإنجليزي، وسجّل هدفين في ظرف 3 دقائق ليخطف 3 نقاط ثمينة لفريقه.

وصرّح تريزيجيه بعد اللقاء: "لقد كانت مباراة رائعة، أنا سعيد بتحقيق النقاط الثلاث وبتسجيل هدفين".

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وتابع: "لم أسجل منذ فترة طويلة لكني كنت واثقا من التسجيل، كنت أعرف أن الكرة ستدخل عاجلا أم آجلا".

وواصل الجناح المصري: "أتمنى الاستمرار على نفس المستوى، هذه المباراة كانت مهمة جدا لنا حتى نستعيد الثقة".

وأتم: "جاك جريليش لاعب مهم للغاية، نفتقده بالطبع لكننا فزنا دونه اليوم".

سجل أليكساندر ميتروفيتش هدف فولام، فيما سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفين لـ أستون فيلا، وأولي واتكينز الثالث.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ44 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد فولام عند النقطة الـ26 في المركز الـ18.

وشارك تريزيجيه في الدقيقة 62 بدلا من أنور الغازي مباشرة بعد استقبال أستون فيلا هدف ميتروفيتش.

تريزيجيه أستون فيلا
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