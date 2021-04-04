مجموعة بيراميدز – نكانا يقهر نامونجو رغم تغيير ملابسهم في الشارع

الأحد، 04 أبريل 2021 - 19:17

كتب : FilGoal

نامونجو - نكانا

فاز نكانا الزامبي على مضيفه نامونجو التنزاني بهدف وحيد في الملعب الوطني بـ دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجّل دياموند تشيكويكي هدف نكانا الوحيد في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

ليحصد نكانا أول 3 نقاط محتلًا المركز الثالث، فيما ظل رصيد نامونجو صفريًا في قاع المجموعة واقترب أكثر من توديع المنافسات.

وشهد المباراة حدثا جدليا قبل بدايتها، إذ رفضت بعثة نكانا دخول غرفة خلع الملابس وفضّل اللاعبون تغيير ملابسهم خارج الملعب تماما.

وقد يكون لذلك صلة بالمادة التي تضعها الفرق التنازنية في ملاعبها والتي اشتكى منها بيراميدز في الجولة الماضية.

ويلتقي بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات نفس المجموعة في هذه الأثناء، بعد أن حصد كلاهما 6 نقاط في أول جولتين.

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وفي المجموعة الأولى فاز إنيمبا النيجيري على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد في أبا.

وسجّل أوجوستين أولادابو، وتوسين أومويلي هدفي إنيمبا في الدقيقتين 40 و60، بعد أن تقدّم منصف بقرار للوفاق في الدقيقة 13.

ليرفع إنيمبا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول ويتجمّد رصيد الوفاق عند نقطة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم أيضا أورلاندو بايرتس وأهلي بنغازي.

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وفي المجموعة الثانية فاز القطن الكاميروني على مضيفه نابسا ستارز الزامبي بهدف وحيد في ملعب الشهداء بـ لوساكا.

وسجّل عبد الرحمن دامان هدف الفريق الكاميروني الوحيد في الدقيقة 16.

ليرفع القطن رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، ويتجمّد رصيد نابسا عند نقطة وحيدة في المركز الرابع بالمجموعة التي تضم أيضا شبيبة القبائل ونهضة بركان.

نكانا في الكونفدرالية في إفريقيا
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