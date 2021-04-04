كين يتخطى صلاح ورقم سلبي لمورينيو في تعثر توتنام ضد نيوكاسل

الأحد، 04 أبريل 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

توتنام

تعادل توتنام مع نيوكاسل بهدفين لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

تقدم جويلينتون لنيوكاسل في الدقيقة 28، قبل أن يرد توتنام سريعا وخلال 4 دقائق.

إذ تعادل هاري كين في الدقيقة 30، وعاد المهاجم الإنجليزي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 34.

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لكن جوي ويلوك نجح في إدارك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.

ليحصد توتنام نقطة ويرفع رصيده لـ49 نقطة يحتل بهم المركز الخامس من 30 مباراة.

ووصل نيوكاسل للنقطة 29 ليحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

وتصدر كين قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ19 هدفا بعدما سجل هدفين، ليتخطى محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 18 هدفا.

وفشل توتنام في الفوز خلال 6 مباريات في الموسم الحالي أنهى الشوط الأول منها متقدما بالنتيجة.

لتكون كتيبة جوزيه مورينيو هي أكثر من فرط في الفرصة للفوز هذا الموسم.

ويلعب توتنام في الجولة المقبلة ضد مانشستر يونايتد، بينما يلعب نيوكاسل ضد بيرنلي.

توتنام نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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