تشكيل بيراميدز – عودة رمضان صبحي ضد الرجاء.. وتواجد عبد الله السعيد على دكة البدلاء

يقود رمضان صبحي ومحمد فاروق هجوم بيراميدز ضد الرجاء البيضاوي، فيما عاد عبد الله السعيد للظهور في قائمة الفريق.

وأعلن رودلفو أروابارينا عن تشكيل بيراميدز لمواجهة الرجاء على ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة في خط الوسط.

واحتفظ أروابارينا بالمهاجم جون أنطوي وأحمد فتحي على دكة البدلاء بالإضافة لعبد الله السعيد العائد بعد غياب للإصابة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حارس مرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – أسامة جلال – علي جبر – عمر جابر

الوسط: محمود حمادة – دونجا – إسلام عيسى.

الهجوم: رمضان صبحي – محمد فاروق

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

أحمد الشناوي – إريك تراوري – أنطوي – فتحي – عبد الله السعيد – دودو الجباس – إبراهيم عادل.

وخرج من القائمة الحارس عبد الرحمن أيمن وطارق طه ومحمود صابر وأحمد سامي لأسباب فنية.