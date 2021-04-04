كرر ما فعله ضد ليفربول.. ساوثامبتون يعود من بعيد ويفوز على بيرنلي في مباراة الأهداف الخمسة

الأحد، 04 أبريل 2021 - 15:31

كتب : FilGoal

ناثان ريدموند - ساوثامبتون - بيرنلي

فاز ساوثامبتون على بيرنلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانت ماري ضمن الجولة 30 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كريس وود في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وعزز ماتيج فيدرا النتيجة لبيرنلي في الدقيقة 28، ليبدو وأن أصحاب الأرض فقدوا فرصتهم في الفوز بالمباراة.

لكن هدف في الدقيقة 31 من ستيورات أرمسترونج أعاد ساوثامبتون للمباراة.

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وسريعا سجل داني إينجز هدف أخر لساوثامبتون في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني سجل ناثان ريدموند هدف الفوز لساوثامبتون في الدقيقة 66.

فوز ساوثامبتون رفع رصيده للنقطة 36 ليحتل المركز الثالث عشر في الدوري.

بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة 33 ليحتل المركز الخامس عشر.

ركلة الجزاء التي سجل منها وود كانت رقم 100 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سُجل منها 83 هدفا.

أما فيدرا فسجل هدفين خلال 4 مباريات، ليعادل ما سجله في أخر 45 مباراة.

تحويل الهزيمة من 2-0 لانتصار يحدث لأول مرة لساوثامبتون منذ عام 2016، حين تفوق بقيادة رونالد كومان على ليفربول.

وواصل ريدموند تفوقه ليكون قد أسهم بـ5 أهداف في أخر 6 مباريات، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وانضم إينجز لقائمة خاصة وأصبح رابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 4 مواجهات متتالية ضد فرق لعب لها سابقا، حيث لعب بيرنلي من 2011 وحتى 2015.

ويلعب ساوثامبتون ضد ليستر سيتي في الجولة المقبلة، بينما يلعب بيرنلي ضد نيوكاسل.

بيرنلي ساوثامتبون الدوري الإنجليزي
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