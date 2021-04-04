قبل مواجهة ريال مدريد.. مدافع ليفربول: إسقاط أرسنال في ملعبه يعزز من ثقتنا

الأحد، 04 أبريل 2021 - 15:11

كتب : FilGoal

ليفربول - أرسنال

أوضح أوزان كاباك مدافع ليفربول أن فوز فريقه على أرسنال في ملعبه سيعزز من ثقة الفريق قبل مواجهة ريال مدريد في إسبانيا يوم الثلاثاء.

ليفربول فاز بثلاثية دون رد على أرسنال، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي قبل أيام من لقاء ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كاباك في تصريحات لموقع ناديه: "كان فوزا مهمًا للغاية بالنسبة لنا. لقد فقدنا نقاطًا عديدة في الجولات الأخيرة، وهذا منحنا حافزًا إضافيًا".

أخبار متعلقة
تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية رائعة صلاح تُزين انتصار ليفربول على أرسنال بثلاثية وزارة التعليم العالي تنفي فصل محمد صلاح زيدان: أستمتع بوظيفتي قبل أن يزول كل شيء.. وأتمنى استعادة هازارد أمام ليفربول

وأضاف "لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على مجريات اللعب منذ البداية. قدمنا أداءً قويًا في الشوط الأول، ونجحنا في زيارة المرمى في الشوط الثاني".

وأوضح المدافع التركي "3-0 نتيجة جيدة للغاية، ونحن سعداء بحفاظنا على نظافة شباكنا".

وأكمل "أرسنال فريق كبير، لذا فالفوز عليهم على أرضهم يعزز من ثقتنا بأنفسنا. أصبحنا على بُعد نقطتين فقط من المركز الرابع، وآمل أن نحقق الفوز في جميع المباريات المتبقية ونتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

ليفربول وصل إلى النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 42 في المركز التاسع.

وتابع "هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي نحافظ فيها على نظافة شباكنا، وأتمنى أن تظل نظيفة في مباراتي ريال مدريد أيضًا".

وأردف "دوري أبطال أوروبا بطولة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونحن سعداء الآن".

وعن المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد، قال "لا يمكنني وصف شعوري، فكل شيء حدث بسرعة. أنا سعيد للغاية باللعب لهذا النادي العريق".

وأتم "إنه لشرف كبير أن أكون لاعبا في ليفربول. أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة لمساعدة الفريق، وسعيد بتواجدي هنا".

ليفربول ريال مدريد أوزان كاباك أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
كيلليني: هدف يوفنتوس هو الوصول لدوري الأبطال 2 دقيقة | الدوري الإيطالي
كرر ما فعله ضد ليفربول.. ساوثامبتون يعود من بعيد ويفوز على بيرنلي في مباراة الأهداف الخمسة 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة ريال مدريد.. مدافع ليفربول: إسقاط أرسنال في ملعبه يعزز من ثقتنا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: فخور للغاية بما يفعله فريقي ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – مشاركة كهربا.. وعودة علي معلول ساعة | مصر
تقرير: مانشستر يونايتد يتجه لتجديد عقد ماتا ساعة | الدوري الإنجليزي
استقالة مدرب مولودية الجزائر بعد الخسارة من الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بروسيا دورتموند: موفقنا واضح بشأن هالاند.. ونأمل أن يحقق أهدافنا الرياضية ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 3 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 4 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي
قد ينال إعجابك