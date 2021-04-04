قبل مواجهة ريال مدريد.. مدافع ليفربول: إسقاط أرسنال في ملعبه يعزز من ثقتنا

أوضح أوزان كاباك مدافع ليفربول أن فوز فريقه على أرسنال في ملعبه سيعزز من ثقة الفريق قبل مواجهة ريال مدريد في إسبانيا يوم الثلاثاء.

ليفربول فاز بثلاثية دون رد على أرسنال، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي قبل أيام من لقاء ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كاباك في تصريحات لموقع ناديه: "كان فوزا مهمًا للغاية بالنسبة لنا. لقد فقدنا نقاطًا عديدة في الجولات الأخيرة، وهذا منحنا حافزًا إضافيًا".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على مجريات اللعب منذ البداية. قدمنا أداءً قويًا في الشوط الأول، ونجحنا في زيارة المرمى في الشوط الثاني".

وأوضح المدافع التركي "3-0 نتيجة جيدة للغاية، ونحن سعداء بحفاظنا على نظافة شباكنا".

وأكمل "أرسنال فريق كبير، لذا فالفوز عليهم على أرضهم يعزز من ثقتنا بأنفسنا. أصبحنا على بُعد نقطتين فقط من المركز الرابع، وآمل أن نحقق الفوز في جميع المباريات المتبقية ونتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

ليفربول وصل إلى النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 42 في المركز التاسع.

وتابع "هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي نحافظ فيها على نظافة شباكنا، وأتمنى أن تظل نظيفة في مباراتي ريال مدريد أيضًا".

وأردف "دوري أبطال أوروبا بطولة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونحن سعداء الآن".

وعن المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد، قال "لا يمكنني وصف شعوري، فكل شيء حدث بسرعة. أنا سعيد للغاية باللعب لهذا النادي العريق".

وأتم "إنه لشرف كبير أن أكون لاعبا في ليفربول. أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة لمساعدة الفريق، وسعيد بتواجدي هنا".