تقرير: مانشستر يونايتد يتجه لتجديد عقد ماتا

الأحد، 04 أبريل 2021 - 14:11

كتب : FilGoal

بيرنارد - خوان ماتا - إيفرتون - مانشستر يونايتد

تتجه إدارة مانشستر يونايتد لتجديد عقد خوان ماتا صانع ألعاب الفريق بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وينتهي عقد ماتا بنهاية الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد.

لكن يحق للفريق الإنجليزي تفعيل البند الموجود في العقد والذي ينص على التجديد بشكل تلقائي مع ماتا لموسم إضافي.

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وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد قد يجدد لماتا حتى لا يرحل بالمجان عن الفريق.

إذ تتوقع إدارة الفريق الحصول على 5 ملايين جنيه استرليني، حال تلقى ماتا عروضا للرحيل.

ويلعب ماتا مع مانشستر يونايتد منذ عام 2014، حين انتقل للفريق قادما من تشيلسي.

وشارك ماتا في 267 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات وسجل 50 هدفا وصنع 47.

خوان ماتا مانشستر يونايتد
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