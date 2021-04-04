استقالة مدرب مولودية الجزائر بعد الخسارة من الزمالك

الأحد، 04 أبريل 2021 - 14:09

كتب : محرر في الجول

تصويبة فرجاني ساسي ومطالبة الزمالك بركلة جزاء أمام مولودية الجزائر

تقدم عبد القادر عمراني مدرب مولودية الجزائر باستقالته في أعقب الخسارة من الزمالك 2-0 أمس السبت.

وقال عمراني لصحيفة "الهداف": "تقدمت باستقالتي من تدريب الفريق وتم قبولها".

وواصل "أتمنى لهم كل التوفيق".

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وكان عمراني تولى قيادة مولودية الجزائر بداية من 6 فبراير الماضي خلفا لنبيل نغيز، الذي فسخ عقده بالتراضي مع النادي.

وقاد عمراني المولودية منذ بداية مشواره في مجموعات دوري الأبطال، حيث اقتنص 8 نقاط في وصافة المجموعة خلف الترجي المتصدر بـ10 نقاط.

ويلعب الفريقان يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة والأخيرة على ملعب رادس، ويحتاج الفريق الجزائري لنقطة واحدة من أجل التأهل لربع النهائي.

الزمالك
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