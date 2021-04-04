تقرير: جريليش يخرج من خطط جوارديولا بسبب أجويرو

خرج جاك جريليش لاعب أستون فيلا من خطط بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للانتقال للفريق السماوي في الموسم المقبل وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ونشرت الصحيفة تقريرا يفيد بأن جوارديولا لم يعد يرغب في التوقيع مع جريليش.

وتأتي رغبة جوارديولا في عدم التوقيع مع جريليش بسبب رحيل سيرجيو أجويرو عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده.

إذ يرغب جوارديولا في التوقيع مع هداف ليعوض رحيل أجويرو عن الفريق.

وأشار التقرير إلى أن جوارديولا يأمل أن تقدم إدارة مانشستر سيتي أضخم عرض لبروسيا دورتموند للحصول على هدافه إرلينج هالاند.

ولذلك لا يرغب جوارديولا في صرف الأموال للتوقيع مع لاعب الوسط الإنجليزي.

جريليش (25 عاما) لعب مع أستون فيلا 23 مباراة هذا الموسم وسجل 7 أهداف وصنع 12.

وينتهي عقد جريليش مع أستون فيلا عام 2025.