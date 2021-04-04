تقرير: جريليش يخرج من خطط جوارديولا بسبب أجويرو

الأحد، 04 أبريل 2021 - 13:38

كتب : FilGoal

جاك جريليش - أستون فيلا

خرج جاك جريليش لاعب أستون فيلا من خطط بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للانتقال للفريق السماوي في الموسم المقبل وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ونشرت الصحيفة تقريرا يفيد بأن جوارديولا لم يعد يرغب في التوقيع مع جريليش.

وتأتي رغبة جوارديولا في عدم التوقيع مع جريليش بسبب رحيل سيرجيو أجويرو عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده.

أخبار متعلقة
جوارديولا: أجويرو فعل مثل مارادونا وميسي جوارديولا: مسيرتنا الحالية إحدى أبرز إنجازاتنا منذ وقت طويل جوارديولا: لست نادما على رحيل سانشو.. سنلتقيه ونحاول السيطرة عليه مؤتمر جوارديولا: أنشيلوتي قال إننا لا نُقهر؟ أعشقه ولكن يونايتد أثبت عكس ذلك جوارديولا: ارتكاب أقل عدد من الأخطاء سيقودنا للفوز بالألقاب

إذ يرغب جوارديولا في التوقيع مع هداف ليعوض رحيل أجويرو عن الفريق.

وأشار التقرير إلى أن جوارديولا يأمل أن تقدم إدارة مانشستر سيتي أضخم عرض لبروسيا دورتموند للحصول على هدافه إرلينج هالاند.

ولذلك لا يرغب جوارديولا في صرف الأموال للتوقيع مع لاعب الوسط الإنجليزي.

جريليش (25 عاما) لعب مع أستون فيلا 23 مباراة هذا الموسم وسجل 7 أهداف وصنع 12.

وينتهي عقد جريليش مع أستون فيلا عام 2025.

مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو جاك جريليش
نرشح لكم
أخر الأخبار
كيلليني: هدف يوفنتوس هو الوصول لدوري الأبطال 4 دقيقة | الدوري الإيطالي
كرر ما فعله ضد ليفربول.. ساوثامبتون يعود من بعيد ويفوز على بيرنلي في مباراة الأهداف الخمسة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة ريال مدريد.. مدافع ليفربول: إسقاط أرسنال في ملعبه يعزز من ثقتنا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: فخور للغاية بما يفعله فريقي ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – مشاركة كهربا.. وعودة علي معلول ساعة | مصر
تقرير: مانشستر يونايتد يتجه لتجديد عقد ماتا ساعة | الدوري الإنجليزي
استقالة مدرب مولودية الجزائر بعد الخسارة من الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بروسيا دورتموند: موفقنا واضح بشأن هالاند.. ونأمل أن يحقق أهدافنا الرياضية ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 3 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 4 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي
قد ينال إعجابك