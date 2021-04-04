كلوب: سنقاتل حتى الرمق الأخير

رفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول راية التحدي من الآن إلى نهاية موسم الدوري الإنجليزي من أجل احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ليفربول فاز بثلاثية دون رد على أرسنال، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي وارتقى للمركز الخامس، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان مهما بالنسبة لنا إظهار استعدادنا للقتال. هذا لا يحدث سوى على أرض الملعب، وأمام أرسنال قدمنا أداءً جيدًا للغاية، خاصة على الصعيد الدفاعي".

وأضاف "إذا دافعنا بهذه القوة في كل مباراة، ستكون مهمة الفرق في اختراق دفاعنا صعبة، وإذا أصبح اختراق دفاعنا مهمة صعبة، ستكون أمامنا فرصة للعب كرة قدم جميلة، وهذا ما فعلناه ضد أرسنال".

وتابع "لقد أصبحنا في موقف لا نملك فيه مصيرنا بأيدينا بسبب ما حدث في المباريات الماضية. يجب علينا أن نحقق الانتصارات، ولكننا كذلك سننتظر هزيمة بعض الخصوم".

وأكمل المدرب الألماني "لن نلعب مجددًا ضد معظم منافسينا، ولكن مهمتنا أن نضعهم تحت الضغط، وهذا ما حدث بالفوز على أرسنال".

واستمر "لازلنا بعيدين عن نهاية الموسم، وإيفرتون أمامه فرصة لتخطينا في جدول الترتيب، وكذلك وست هام يونايتد، لذا علينا مواصلة القتال حتى الرمق الأخير".

وواصل "لقد حافظنا على نظافة شباكنا في ثلاث مباريات متتالية، وهذا شيء رائع. الفريق بأكمله دافع بشكل ممتاز أمام أرسنال مقارنة بالماضي، وليس قلبا الدفاع فقط".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "أنا سعيد للغاية بالأداء الدفاعي في مباراة أرسنال، وهذا ما نحتاجه في كل مباراة. نأمل أن يحافظ اللاعبون على لياقتهم في ما تبقى من عمر الموسم".

ليفربول وصل إلى النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 42 في المركز التاسع.