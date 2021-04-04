بدلاء الإسماعيلي يواجهون القناة وديا

الأحد، 04 أبريل 2021 - 12:18

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا

يواجه لاعبو الإسماعيلي، الذين لم يشاركوا أمام سيراميكا كليوباترا، فريق القناة، وديا اليوم الأحد.

وكان الإسماعيلي قد سقط في فخ الخسارة بنتيجة 2-1 أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 17 من الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية.

سجل فخر الدين بن يوسف هدف الإسماعيلي، وقلب الضيوف الطاولة بفضل هدفي أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم.

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شادي حسين شارك كبديل فحصل على ركلة جزاء وصنع الهدف الثاني وقاد فريقه لحصد انتصار أول بعد 4 مباريات دون فوز في الدوري.

ولم يستطع إيهاب جلال في ظهوره الأول مع الإسماعيلي في تحقيق الـ 3 نقاط الغائبة عن الدراويش.

وتواصل غياب الإسماعيلي عن الانتصارات في الدوري للمباراة الـ 12 تواليا، إذ لم يفز الدراويش منذ الفوز على أسوان ولم يحقق أي انتصار في الدوري خلال 2021.

الإسماعيلي في الدوري
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