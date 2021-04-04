تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

الأحد، 04 أبريل 2021 - 11:39

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في أرسنال

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك أرسنال، وانتصر فريقه مجددا في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 30 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 3-0 وسجل هدفا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أرسنال حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان فابينيو، فوصل متوسط تقييمه لـ8.6 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 26 هدفا، 18 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و5 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول وصل إلى النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 42 في المركز التاسع.

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