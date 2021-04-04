تأثير موسيماني؟ مصدر مقرب من مدرب فيتا كلوب لـ في الجول: الرجاء تواصل معه لخلافة السلامي

الأحد، 04 أبريل 2021 - 11:01

كتب : محمد عبد العظيم

فلوران إيبينجي - الكونغو الديمقراطية

كشف مصدر مقرب من فلوران إيبينجي، مدرب فيتا كلوب الكونغولي، عن تواصل مسؤولي الرجاء المغربي معه لمعرفة رأيه في تدريب الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "المدرب طلب مهلة للتفكير، وبعدها أخطر مسؤولي الرجاء بموافقته على الأمر".

وشدد "الأمر الآن متوقف على القرار النهائي من الرجاء".

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ويواجه الرجاء بيراميدز اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية، مباراة قد تكون الأخيرة لمدرب الرجاء، جمال السلامي بحسب عدد من التقارير المغربية.

ويتولى صاحب الـ 50 عاما تدريب الرجاء منذ نوفمبر 2019.

وحصد السلامي لقب الدوري المغربي مع الرجاء، قبل أن يودع دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على يد الزمالك من نصف النهائي.

وقد يكون تعيين إيبينجي، حلقة جديدة في الاتجاه الذي بدأ به الأهلي بتعيين مدربين إفريقيا الناجحين، حيث قام بتعيين بيتسو موسيماني المدير الفني لصنداونز في أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، حصد موسيماني لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية.

أما إيبينجي، فيتولى صاحب الـ 59 عاما تدريب فيتا كلوب منذ عام 2012، كما قاد منتخب الكونغو الديمقراطية كذلك بين 2014 و2018.

الرجاء فيتا كلوب فلوران إيبينجي بيتسو موسيماني
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