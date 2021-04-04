وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة

الأحد، 04 أبريل 2021 - 10:40

كتب : إبراهيم رمضان

بعثة الزمالك تصل الجزائر

وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة من الجزائر، بعد خوض مباراة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين مقابل لا شيء على ملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الأمل عاد الآن للزمالك للتأهل، لكن بشرط الفوز على تونجيث في الجولة الأخيرة، وخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في رادس.

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الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط في المركز الثاني.

الزمالك مولودية الجزائر في إفريقيا
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