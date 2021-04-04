مواعيد مباريات الأحد 4 أبريل.. بيراميدز يواجه الرجاء وأتليتكو يواصل المنافسة ويونايتد يستضيف برايتون
الأحد، 04 أبريل 2021 - 10:35
كتب : FilGoal
يستضيف الرجاء البيضاوي، بيراميدز، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية، في السادسة من مساء اليوم الأحد.
اليوم يضم مباريات عديدة أيضا، ربما أهمها استضافة إشبيلية لأتليتكو مدريد في الساعة التاسعة، مباراة قد تكون مؤثرة في مصير الليجا.
وتستمر مباريات الدوري الإنجليزي، وربما أهم مباريات اليوم ستجمع بين برايتون ومانشستر يونايتد في التاسعة والربع.
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