الزمالك: كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور وتدربه مع الشباب

الأحد، 04 أبريل 2021 - 10:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

إمام عاشور يسجل و يحتفل بهدف الزمالك الثاني في سيراميكا كليوباترا

أعلن الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قرر إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق، وتدربه مع فريق الشباب بالنادي.

وقال الموقع الرسمي للزمالك إن القرار جاء "لما بدر من عاشور في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر".

ولم يشارك إمام عاشور صاحب الـ 23 عاما خلال المباراة.

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وسجل إمام 4 أهداف وصنع 3 في 16 ظهور مع الزمالك هذا الموسم.

فاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين مقابل لا شيء على ملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الأمل عاد الآن للزمالك للتأهل، لكن بشرط الفوز على تونجيث في الجولة الأخيرة، وخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في رادس.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط في المركز الثاني.

ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة صباح الأحد بعد الفوز الغالي.

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