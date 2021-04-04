مؤتمر عمراني: لم نستغل الفرص التي سنحت لنا.. وتأثرنا بالغيابات أمام الزمالك

الأحد، 04 أبريل 2021 - 00:09

كتب : إبراهيم رمضان

عبد القادر العمراني وعبد الرحمن حشود - مولودية الجزائر

يرى عبد القادر عمراني مدرب مولودية الجزائر بأن فريقه تأثير بالغيابات أمام الزمالك، وعدم استغلال الفرص.

وقال عمراني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سنحت لنا العديد من الفرص، لكننا لم نستغلها".

مدرب المولودية أضاف "هاجمنا منذ البداية، وهذا ما جعل هناك مساحات أمام لاعبي الزمالك وسجلوا في الشوط الأول".

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وأتم "عانينا من غيابات كثيرة بسبب الإصابات بجانب إصابة عبد الحق عبد الحفيظ مبكرا أثناء المباراة. وكان الهدف المبكر قد أربك حساباتنا بالفعل".

كان الزمالك قد فاز على مولودية الجزائر بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في المركز الثالث بالمجموعة، فيما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط في المركز الثاني.

ويلتقي الزمالك لـ تونجيث يوم 10 أبريل المقبل في الجولة الأخيرة، فيما يحل مولودية الجزائر ضيفا على الترجي في تونس.

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