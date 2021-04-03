مؤتمر كارتيرون: فخور بأداء وروح لاعبي الزمالك.. سنستفيد حتى لو لم نتأهل

يرى باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي لنادي الزمالك، بأن أداء فريقه أمام مولودية الجزائر وتونجيث سيكون مفيدا لهم حتى لو لم يتأهلوا لربع نهائي البطولة.

الزمالك فاز على مولودية الجزائري بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "فخور جدا بأداء اللاعبين في لقاء اليوم. كان لدينا أسبوعين للتحضير وركزنا على الجوانب الفنية والنفسية والبدنية قبل اللقاء ".

وأضاف "الزمالك امتلك روح قتالية أعلى في المباراة عن مولودية الجزائر. أعلم أن فرصة صعود الزمالك ليست في يد فريقي، ولكننا سنلعب للفوز في المباراة الأخيرة وننتظر لقاء الترجي والمولودية".

المدرب الفرنسي أتبع "إذا لم يصعد الزمالك في حالة الفوز في المباراة المقبلة، فالأداء الجيد سيساعد الفريق في الدوري".

واستمر "إيقاف سامي فريو مهاجم مولودية الجزائر جعل مهمة الزمالك سهلة في لقاء اليوم، هذا المهاجم خطير وكان بإمكانه تسجيل أهداف إذا تواجد".

وعن مولودية الجزائر قال "لا أريد التعليق على أداء مولودية الجزائر لأن ما يهمني هو فريقي. خطتي كانت الفوز في مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث. حققنا الخطوة الأولى وتتبقى الثانية. الكرة الجزائرية، ومستوى اللاعبين تحسن وتكون مباريات فرقي أمامهم صبة".

الزمالك يلتقي مع تونجيث يوم 10 أبريل الجاري في الجولة الأخيرة. جولة يحتاج الزمالك فيها للفوز مع خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي، ليتأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال.